Justcalcio.com - Pronostico in breve: Charlton vs Crawley – 24/03/12

Leggi su Justcalcio.com

Abbiamo tradotto per voi questo articolo:Concorrenza: Lega UnoMercato: Vince ilProbabilità: 7/10 @1xBetCercando di recuperare terreno nella corsa ai play-off,darà il benvenuto anella Valley martedì sera.A partire dai padroni di casa, mentre ilpotrebbe aver trascorso lunghi periodi della scorsa stagione guardandosi alle spalle lo scarto retrocessione della League One, gli uomini di Nathan Jones ora sognano la possibilità di montare una carica agli spareggi. Prolungando la loro avventura in FA Cup nel fine settimana mentre si fanno strada verso uno stellare 4-0 in trasferta a Walsall, gli Addicks dovrebbero trovare l’atmosfera nel loro campo davvero alta. Dopo aver chiuso ottobre con una vittoria per 1-0 contro Burton, l’ex allenatore del Southampton sarà alla disperata ricerca che la sua squadra riesca a recuperare terreno nell’inseguimento dei primi sei.