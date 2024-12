Ilgiorno.it - Processo all’ex assessore. Risarcimento respinto: "Giustizia per Youns"

VOGHERA (Pavia) "Non ci interessano i soldi, vogliamoper". I genitori, le due sorelle e i tre fratelli diEl Boussetaoui, 38enne marocchino, ucciso in piazza Meardi a Voghera la sera del 20 luglio 2021 da un colpo di pistola sparato da Massimo Adriatici, exalla Sicurezza del Comune di Voghera, hanno rifiutato la nuova offerta di. Una somma complessiva di 220mila euro (55mila euro ciascuno per i due genitori e 22mila euro per ognuno dei 5 tra sorelle e fratelli della vittima), peraltro più bassa dei 290mila già rifiutati con la costituzione di parte civile al primo, terminato lo scorso 6 novembre senza sentenza ma con l’ordinanza del giudice Valentina Nevoso che ha restituito gli atti alla Procura per riqualificare l’ipotesi di reato da eccesso colposo di legittima difesa a omicidio volontario.