Palladini | Vittoria che pesa Avanti una partita alla volta

"Questaha un peso importante". Queste le parole di Ottaviodinanzi a microfoni e taccuini nella sala stampa del Riviera delle Palme. "E non per i sei punti di vantaggio sulla seconda -spiega il tecnico della Samb- ma perché conquistata contro una grande squadra e soprattutto per le numerose assenze che avevamo. Chi ha giocato ha dimostrato di essere un gruppo forte e di restare con noi finofine della stagione. Fabbrini, Tataranni, Zoboletti, Lonardo nel ruolo di centrtanto per fare dei nomi, ma tutti hanno giocato al massimo. Il campionato è difficile e dobbiamo andarediin. Il Teramo si è dimostrato forte e poi ci sono sempre Atletico Ascoli, Chieti e L’Aquila. La Samb è stata finora brava ad incassare solo sei reti in 14 partite anche se quella di oggi mi dà abbastanza fastidio.