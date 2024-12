Sport.quotidiano.net - Note di Siena stona contro l’Arezzo. Pesano le assenze di Belli e Neri

AREZZO 74 MENS SANA 68 AREZZO: Scortica 2, Toia 8, Nica ne, Iannicelli, Marcantoni ne, Buzzone 18, Lemmi 7, Prenga 16, Vagnuzzi, Kader Mama, Terrosi, Bischetti 21. Coach: Fioravanti. MENS SANA: Tilli 3, Pannini 9, Ragusa, Marrucci 14, Calviani, Pucci 9, Sabia 10, Maghelli ne, Prosepranti ne, Prosek 9, Tognazzi 14. Coach: Betti. Arbitri: Zanzarella, Pampaloni. Parziali: 14-19, 29-33, 49-45. AREZZO – Oltre il danno, la beffa. Il girone di ritorno della Mens Sana è stato inaugurato da una sconfitta ad Arezzo per 74-68. Un risultato che fa male perché maturato in un indove i biancoverdi si erano presentati senza. Ma a far male è stato soprattutto il passivo finale, -6, che ribalta la differenza canestri dell’andata in favore di Arezzo. Era stata ladia partire meglio con Sabia e Tognazzi autori del break iniziale di 7-0 per la Mens Sana.