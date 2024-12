Inter-news.it - Mondiale per Club, dove vedere il sorteggio con un grande ospite dell’Inter!

In programma a brevissimo ildelper: l’Inter informa i suoi tifosi su, quando e insieme a chi poter seguire l’evento in diretta. Ecco tutte le informazioni in merito.FASE CALDA – Si entra sempre più nella calda fase delper. All’inizio della nuova competizione della FIFA manca ancora qualche mese (giugno-luglio del 2025), ma giorno dopo giorno continuano a definirsi importanti dettagli. Dopo aver scoperto il tabellone completo delle trentadue squadre partecipanti, per l’Inter si avvicina il momento di conoscere le avversarie dirette. Ildelper, infatti, si terrà giovedì 5 dicembre a Miami, alle ore 13:00 locali, quindi alle ore 19:00 italiane. Masi potrà seguire il? Il sito ufficiale nerazzurro informa su tutti i dettagli, compresa la partecipazione di un importantelegato al mondo nerazzurro.