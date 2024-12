Thesocialpost.it - Lutto nel calcio: morto il leggendario portiere, passato alla storia per un’impresa irripetibile

Ilpiange oggi la morte di Helmut Duckadam, unoentrato nellaperleggendaria e difficilmente ripetibile, deceduto all’età di 65 anni. Duckadam è ricordato soprattutto per il suo straordinario exploit nella finale di Coppa dei Campioni del 1986, quando difendeva la porta della Steaua Bucarest.Leggi anche: Beppe Grillo e l’enigma del “messaggio alle 11.03”: il mistero decifrato, cosa nasconde quell’orarioIn quella storica partita, ilromeno parò ben quattro rigori durante la lotteria finale contro il Barcellona, regalandosua squadra la sua prima e unica Coppa dei Campioni della sua. La vita di Duckadam è una parabola che ha avuto un picco vertiginoso seguito da un rapido oblio, un destino che sembra scritto per chi, come lui, diventa leggenda in un attimo.