Lazio Rovella | Contro tutto e tutti Il gol arriverà presto

Leggi su Sportface.it

“Demoralizzato per il risultato, ma sconfitti mai.”. Lo ha scritto in una storia su instagram il centrocampista della, Nicolòcommentando l’episodio del suo gol annullato nella sconfitta dei biancocelesti a Parma. La rete, realizzata dopo due minuti con un gran tiro dalla distanza, è stata cancellata dal Var per via di un fallo ad inizio azione commesso dallo stesso ex Juventus, che per celebrare quella che sarebbe stata la sua prima rete laziale si è diretto verso lo spicchio di stadio occupato dal pubblico ospite. Pubblicando l’immagine dell’esultanzaha promesso: “questo momento.”. Finora sono 45 le presenze collezionate dal regista della nazionale, che salterà per squalifica il prossimo impegnoil Napoli.: “