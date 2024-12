Lettera43.it - L’andamento di Borsa italiana e spread oggi 2 dicembre 2024

Grande attesa per l’apertura delle Borse europee e per i valori delloBtp-Bund nella prima seduta di contrattazioni del mese di. Venerdì 29 novembre i listini hanno chiuso in rialzo. A Milano l’indice Ftse Mib ha guadagnato lo 0,46% a 33.414 punti.Le quotazioni diin tempo reale2.47 – Hong Kong poco mossa, apre a +0,1%Ladi Hong Kong apre la seduta poco mossa: l’indice Hang Seng segna un frazionale rialzo dello 0,1%, a 19.442,31 punti.2.40 – Shanghai apre +0,06%, Shenzhen a -0,08%Le Borse cinesi aprono la seduta poco mosse e contrastate: l’indice Composite di Shanghai sale nelle prime battute dello 0,06%, a 3.328,48 punti, mentre quello di Shenzhen cede lo 0,08%, a quota 2.015,42. La manifattura cinese, intanto, ha mostrato ulteriori segnali di miglioramento a novembre con il secondo mese consecutivo di ciclo espansivo.