La costanza del lavoro per la Stella Michelin. “Buon cibo, una passione nata in famiglia”

Sarzana (La Spezia), 2 dicembre 2024 – Lo chef Giacomo Devoto è fiero e molto felice, la Locanda de Banchieri, ristorante gourmet di Fosdinovo aperto a giugno del 2021, in pochi anni ha già acquisito la sua prima. Un riconoscimento importante per lo chef, conosciuto anche per altre due rinomate attività in Val di Magra, le Officine dela Battifollo e Fuìn in centro a Sarzana, tre luoghi che esprimono tre linguaggi differenti ma, come sottolinea l’imprenditore, con la ricerca della medesima qualità. Chef Devoto si aspettava questo riconoscimento? “Questo è un riconoscimento che non si aspetta mai. Quando sono stato invitato alla premiazione, fino al momento in cui mi hanno chiamato, non sapevo assolutamente cosa mi sarebbe stato assegnato”. Quali sono, secondo lei, nel suo, gli elementi che fanno la differenza? “Una cucina identitaria, un’accoglienza “taylor made” nei confronti dell’ospite e ild’equipe.