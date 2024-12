La capolista allunga il divario a nove punti

Leggi su Justcalcio.com

Il Liverpool si è assicurato una decisiva vittoria per 2-0 sul Manchester City ad Anfield, portandolo in testa alla Premier League condi vantaggio.Cody Gakpo e Mohamed Salah sono stati gli eroi, ognuno dei quali ha trovato la rete per assicurarsi che i padroni di casa conquistassero tutti e tre i.La partita inizia con ritmi frenetici, con il Liverpool che prende subito l'iniziativa.I Reds sfiorano il gol all'11' quando un potente colpo di testa di Virgil van Dijk su calcio d'angolo fa tremare il palo.Tuttavia, non ci volle molto perché il Liverpool capitalizzasse il proprio dominio. Solo un minuto dopo, una mossa brillante sulla destra ha visto Trent Alexander-Arnold effettuare un passaggio preciso per Mohamed Salah.