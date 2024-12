Unlimitednews.it - Ismett, eseguiti sette trapianti in 24 ore

Leggi su Unlimitednews.it

PALERMO (ITALPRESS) – Per la prima volta in Sicilia, all’sono statiin solo giorno. Un evento record che ha permesso apazienti siciliani di ritornare ad avere nuova speranza per una migliore qualità della vita. In una maratona chirurgica durata 24 ore sono stati realizzati: 4di rene; 2 di fegato ed uno di polmoni.Questo traguardo storico per la sanità siciliana ha mobilitato oltre 40 professionisti difra medici, infermieri e personale sanitario che hanno lavorato senza sosta. A questi vanno sommati i medici delle rianimazioni coinvolte e il personale del Centro Regionaleche ha coordinato la macchina organizzativa della donazione.“Un ringraziamento speciale va a tutti gli operatori coinvolti e i migliori auguri ai pazienti e alle loro famiglie.