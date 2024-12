Ilrestodelcarlino.it - Incidente al circo. Ferita una donna

Attimi di paura sabato pomeriggio al PalaPanini durante lo spettacolo de ’Le Cirque Alis: il nuovo mondo’ quando, durante un numero acrobatico, uno dei cerchi utilizzato nello spettacolo è stato colpito ed è ’schizzato’ in platea, ferendo una spettatrice. "Siamo molto dispiaciuti dell’in cui si è trovata coinvolta la signora e siamo in contatto costante con lei e la sua famiglia per accertarci delle sue condizioni di salute – fanno sapere dalla direzione de ’Le Cirque Top Performers’ – La sicurezza da sempre è un caposaldo della compagnia e dei nostri spettacoli, sia per quanto concerne gli artisti sia per il pubblico. In dieci anni di tour in giro per il mondo, con oltre 500.000 spettatori, non abbiamo infatti mai registrato alcun disguido, nonostante vengano portati in scena numeri molto complessi.