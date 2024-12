Georgia arrestato leader proteste

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

12.50 Anche oggi,dopo la quarta notte dipro Ue in, le forze speciali hanno usato idranti e gas lacrimogeni contro i manifestanti a Tbilisi. Tra gli arrestati,secondo media locali, Zurab Japaridze,uno deidell'opposizione "Coalizione per il cambiamento", e diversi giornalisti. Secondo il ministro della Sanità, 37 persone sono rimaste ferite.Da giovedi 224 arrestati Peskov,portavoce del Cremlino,vede un parallelo con gli eventi del Maidan in Ucraina e parla di"tentativo di realizzare una rivoluzione arancione".