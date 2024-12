Lanazione.it - Futuro e sfide del cartario “QN Distretti“, il convegno

Da come il distretto mantiene la sua competitività nonostante i cambiamenti nel mercato globale, alla tradizione come forza trainante per l’innovazione e la crescita sostenibile. E poi: le questioni della sostenibilità ambientale e dell’economia circolare, le strategie per ridurre il consumo energetico nei processi di produzione cartaria e l’adozione di fonti di energia rinnovabile e l’integrazione di tecnologie green nel settore. Saranno solo alcuni, questi, dei temi che troveranno spazio all’interno delle due sessioni di incontri al centro dell’iniziativa di “QN“, ledei territori e deiitaliani che incontra i protagonisti delle filiere produttive. Un’iniziativa che torna a Lucca per il terzo anno consecutivo. L’appuntamento è per giovedì 5 dicembre a partire dalle ore 17 quando, nella sede di Confindustria Lucca in piazza Bernardini 41, si terrà ildal titolo “Il distretto della carta di Lucca: tradizione, innovazione e sostenibilità per il”.