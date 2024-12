Ilfattoquotidiano.it - Fosse comuni e torture: per la mattanza di Tarhouna sei mandati d’arresto internazionali

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Quattro anni fa, il gruppo armato al-Kaniat venne costretto a ritirarsi da, dopo aver costretto dal 2015 al 2020 la popolazione della città della Tripolitania libica a sopportare l’indicibile. I miliziani si lasciarono alle spalle numerosee una scia di sparizioni e. La popolazione civile non si è ancora ripresa dal terrore: “Ogni giorno moriamo migliaia di volte”.Questa frase, tratta da una testimonianza raccolta da Amnesty International, dà il titolo a un rapporto di ricerca appena pubblicato dall’organizzazione per i diritti umani, in cui documenta le vicende di 159 persone, appartenenti a 23 famiglie allargate, uccise o tuttora vittime – almeno 68 secondo l’Associazione delle vittime di– di sparizione forzata. Lo stile di al-Kaniat era sempre lo stesso: eliminare tutti i maschi di una famiglia (compresi bambini di 10 anni) e ordinare agli altri parenti di lasciareper potersi accaparrare i loro beni e proprietà.