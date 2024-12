Edoardo Bove è stato estubato | il giovane centrocampista è sveglio e lucido dopo una notte tranquilla

Leggi su Sportface.it

ha trascorso unaall’interno del reparto di terapia intensiva dell’ospedale Careggi di Firenzeil malore accusato nel corso di Fiorentina-Inter. A darne notizia è l’ANSA, secondo cui il calciatore –essereposto ieri sotto sedazione farmacologica – questa mattina èe risponderebbe alle domande dei medici, i quali avevano già escluso nella serata di domenica danni acuti a carico del sistema nervoso centrale e del sistema cardio respiratorio. Un nuovo bollettino medico sullodi salute del calciatore è atteso in giornata. Intanto questa mattina, pocole 9, è arrivato il tecnico viola Raffaele Palladino a far visita al suo calciatore. Sono presenti anche i genitori di, Giovanni e Tanja, la fidanzata Martina, e il compagno di squadra Danilo Cataldi: sono attesi in mattinata anche il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, e il direttore sportivo Daniele Pradè.