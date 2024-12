Corte Conti Mattarella | Carta chiede disciplinare imparzialità compiti e salvaguardia principi

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 2 dic. (askanews) – “Spetterà adesso al Parlamento dettare una disciplina in grado di contemperare, nel rispetto del fondamentaleo della separazione tra potere giurisdizionale e potere amministrativo, l’esercizio imparziale ed efficace deiche la Costituzione affida alla magistratura contabile, con ladei, anch’essi di natura costituzionale, di buon andamento edell’Amministrazione”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergioincontrando al Quirinale i giovani referendari delladei. Lacostituzionale, hanuato, “ha tra l’altro evidenziato la complessità dell’ambiente in cui operano gli agenti pubblici, sia per l’individuazione delle norme da applicare al caso concreto in un sistema giuridico multilivello con fonti di provenienza diversa, sia per le difficoltà interpretative derivanti da una produzione legislativa, talvolta caotica, sia per l’inadeguatezza delle risorse a disposizione dell’Amministrazione.