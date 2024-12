Lanazione.it - Città di Castello e Sansepolcro nel Distretto Interregionale di Economia Civile dell’Alta Valle del Tevere

Arezzo, 2 dicembre 2024 – Ildidel, ideato e coordinato da Fondazione Progetto Valtiberina, registra un importante passo avanti con le recenti adesioni dei comuni didi. Nei giorni scorsi le due giunte hanno formalizzato la propria partecipazione al progetto: questi nuovi ingressi fanno eco al primo via libera dato da Monte Santa Maria Tiberina lo scorso ottobre, segnando una simbolica svolta nella costruzione di un modello territoriale innovativo basato sui principi di sostenibilità, cooperazione e inclusività. Proprio alla sede municipale didi, lo scorso 6 settembre, si era tenuta una partecipata iniziativa pubblica dedicata alla presentazione del Manifesto programmatico. Il documento, redatto dai 20 membri del Comitato promotore, raccoglie i cinque assi tematici sui quali si fonda il progetto: Innovazione sociale, per migliorare la qualità della vita e rafforzare il tessuto comunitario; Innovazione culturale, per la creazione di valori condivisi e strategie comunicative comuni; Innovazione ambientale, attraverso politiche sostenibili e tutela del territorio; Innovazione economica, per sviluppare strategie rigenerative e sensibilizzare le aziende sui nuovi modelli giuridici; Innovazione civica, che punta alla partecipazione attiva dei cittadini sul modello dell’amministrazione condivisa.