Davidemaggio.it - Carlo Conti conduce Come Prima Più di Prima

Leggi su Davidemaggio.it

Non solo Sanremo. Mentre lavora al Festival (ieri l’annuncio dei Big),ha già pronto il suo prossimo prime time per Rai1. Nel 2025 possiamo anticiparvi che il conduttore toscano sarà il padrone di casa diPiù di.Si tratta di un inedito talent show, il cui meccanismo è ancora in via di definizione, ideato dallo stesso. La collocazione al momento indicata è quella del sabato sera dopo Sanremo e alla conclusione di Ora o Mai Più, altro format ideato dache –DM anticipato – è in palinsesto da gennaio 2025. Il conduttore si conferma, dunque, molto prolifico nelle vesti di autore se si pensa che nei primi mesi del 2025 su Rai1 ci sarà anche un’altra sua creatura: Dalla Strada al Palco, promosso sulla rete ammiraglia sempre con la conduzione di Nek.