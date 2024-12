Dailymilan.it - Calciomercato Milan, c’è aria di derby per Nico Paz: Beppe Marotta ci prova

Ilha inserito nella lista degli obiettivi diil nome diPaz del Real Madrid, mapotrebbe inserirsi.Ildopo il 3-0 rifilato all’Empoli si prepara per affrontare il Sassuolo per la sfida valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia, Paulo Fonseca potrebbe fare alcuni cambi vista anche la differenza id categoria tra le due squadre. Il Diavolo a San Siro martedì 3 dicembre alle ore 21:00 giocherà con tutto lo stadio a favore e anche con i bookmakers dalla propria.Nel frattempo i rossoneri stanno cercando rinforzi a centrocampo, il Diavolo ha messo gli occhi suPaz del Real Madrid ma quest’anno in prestito in Serie A al Como. Il classe 2004 però piace anche agli acerrimi rivali dell’Inter,si guarda attorno per capire i margini per il talentino scuola madridista.