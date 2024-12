.com - Calcio femminile / Jesina Under 17 in testa alla classifica

Battuto Ascoli per 6-0 con reti di Focante, autogol, tripletta di Arapaj, Montesi. L’15 ha vinto in provincia di Perugia contro la Nuova Alba (3-1)JESI, e dicembre 2024 – Sempre sul pezzo le giovani leoncelle che stanno portando avanti un percorso positivo. Anche in questo turno hanno entrambe le formazioni hanno vinto e per l’17 il 6-0 sull’Ascoli serve a consolidare il primato solitario ingenerale.15Vincono ancora le leoncelle dell’15 allenate da mister Dottore e lo fanno in trasferta in casa del Nuova Alba a San Martino in Campo (Pg) per 1-3. In gol Buoncompagni, Latino e BordoniNUOVA ALBA – Molinari, Manuali, Armino, Sportoletti, Bomboletti, Pagnottini, Menicucci, Mandolini, Bonafede. All. Del Buontrombone – A disp. Scala, Pergolari, Lenadri, Ferranti, GaggiAURORA – Fratoni, Campanelli, Bruni, Tashi, Bacci, Latino, Burattini, Manes, Buoncompagni.