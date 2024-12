Ilfoglio.it - Bogart, forse il più grande?

“The wholething”. Non è un modo troppo gentile per riferirsi a un genitore, né ignoto né famoso come era Humphrey. Il figlio Stephen Bacall, che porta il cognome della madre Laureen Bacall, sostiene di aver impiegato anni per chiudere i conti con l’ingombrante figura. Ma ancora dichiara al Guardian – che ne fa il titolo dell’articolo sul documentario di Kathryn Ferguson “. Life Comes in Flashes” – “per i miei genitori, le feste e i cocktail venivano prima dei bambini”. Ricorda una scena della serie “Mad Men” – più o meno anni 60. Don Draper, rientrato a casa dopo lo stress da pubblicitario, chiede al figlio piccolo di preparargli un Tom Collins: gin succo di limone zucchero e soda senza dimenticare la ciliegina al maraschino. Il ragazzino esegue, da perfetto barman serve la mistura a papà che porta i soldi a casa (ora l’alcol è bandito; secondo il New Yorker a New York ci si ritrova per un rito a base di ayahuasca).