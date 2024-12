Panorama.it - Attacco al Potere - Paris Has Fallen, la serie d'azione debutta su Italia 1: cast, trama e curiosità

Dopo il successo della saga cinematograficaal, con Gerard Butler nel ruolo dell'agente del Secret Service Mike Banning, l'universo di, attentati e complotti si espande con l'arrivo dellaTValHas. Ambientata in Francia e ricca di adrenalina, ladebutterà su1 questa sera, lunedì 2 dicembre, in esclusiva per l', a pochi giorni dalla messa in onda nel Regno Unito e prima del lancio negli Stati Uniti su Prime Video.alHasè unaad alta tensione che mescola spie, politici di spicco, scorte di sicurezza, intrighi e un'mozzafiato. Definita già come "la più grande produzione televisiva del 2024", laè divisa in otto episodi che terranno gli spettatori di1 incollati allo schermo per le prossime settimane.