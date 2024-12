Agcom consultazione pubblica sul codice di condotta per gli influencer

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Nella riunione del 26 novembre 2024, il Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con il voto contrario della Commissaria Elisa Giomi, ha deciso di aprire unasuldiper gli, frutto del lavoro del Tavolo tecnico istituito con la delibera n. 7/24/CONS del 10 gennaio 2024. Ildi, coerentemente con le finalità delle Linee-guida approvate lo scorso gennaio, si pone l’obiettivo di definire un quadro disciplinare per glianalogo a quello in vigore per il settore radiotelevisivo. Tra i principali temi trattati ci sono la ”creazione di un registro degli, la loro identificabilità, e le misure per tutelare i diritti fondamentali delle persone”, con particolare attenzione ai minori e alle categorie vulnerabili.