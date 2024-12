Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 01-12-2024 ore 17:30

DEL 1° DICEMBREORE 17.20 SARA SPANOUN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA RISOLTO L’INCIDNETE AVVENUTO IN PRECEDENZA SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNAAL MOMENTO PERMANGONO DEI RALLENTAEMNTI TRA VIA TUSCOLANA E VIA APPIASEMPRE IN INTERNA SI PROCEDE A RILENTO PER TRAFFICO INTENSO TRA LA CASSIA BI E LA FLAMINIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE NOMENTANA E TIBURTINAMENTRE IN ESTERNA CI SONO CODE TRA VIA APPIA E VIA TUSCOLANACI SPOSTIAMO ASUD RALLENTAMENTI SU VIA DELL’AEROPORTO DIFIUMICINO TRA LA VIA OSTIENSE E ISOLA SACRAE SULLA VIA DEL MARE E SULLA VIA OSTIENSE TRA OSTIA ANTICA E VIA DI CASTEL FUSANO IN DIREZIONEINFINE CODE SU VIA PONTINA ALL’ALTEZZA DI CASTELNO IN DIREZIONEDA SARA SPANO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMNETO Servizio fornito da Astral