Verstappen penalizzato e Russell in pole in Qatar

LOSAIL () (ITALPRESS) – Colpo di scena a Losail: alla fine sarà Georgea scattare dallaposition del Gran Premio di. Tra le curve del tracciato asiatico, era emersa ancora una volta la velocità di Max, che al termine delle qualifiche conquistava lache gli mancava dal Gran Premio d’Austria. Cronometro fermo a 1’20?520, con la miglior prestazione fatta segnare dal pilota olandese al termine di un ultimo tentativo in cui era riuscito a spuntarla a scapito dei tanti piloti in lizza per la, in una qualifica estremamente combattuta. Secondo e dietro di soli 55 millesimi, George, che però è stato ostacolato danel Q3: penalizzazione di una posizione in griglia al neo 4 volte iridato e prima fila che cambia solo nell’ordine, col pilota Mercedes che scatterà davanti a tutti esulla seconda casella.