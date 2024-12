Ilgiorno.it - Verde sacrificato, Pedemontana paga. Un risarcimento da 910mila euro

Leggi su Ilgiorno.it

I gruppi ambientalisti che da sempre lottano per salvaguardare il Bosco delle Querce hanno incontrato il sindaco di Meda, Luca Santambrogio e la sindaca di Seveso, Alessia Borroni, accompagnata dal suo tecnico, l’architetto Stefano Elli. "Al centro del colloquio - spiega Alberto Colombo di Sinistra e Ambiente - la gestione dei fondi della compensazione forestale per il disboscamento di due ettari del Parco Regionale Naturale del Bosco delle Querce. Sbancamento e disboscamento che sarà attuato per trasformare la superstrada Milano-Meda-Lentate in Autostradae da noi ambientalisti giudicato un inaccettabile sfregio con perdita di preziosi servizi ecosistemici". Durante l’incontro è emerso "che i fondi con cui Pedelombarda Nuova monetizzerà il taglio di alberi, si parla di una cifra di 910.