Trentino abbattuto l’orso M91

Gli agenti del Corpo forestalehanno eseguito nella notte tra sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre l'abbattimento delM91, in ottemperanza al decreto firmato venerdì scorso dal presidente della Provincia autonoma di Trento. L'operazione è avvenuta nel territorio del comune di Sporminore ed è stata condotta in conformità alla legge provinciale 9/2018, che prevede misure volte a garantire la sicurezza pubblica.Leggi anche: Trento, orso fugge dal recinto elettrificato: Costa si oppone all'abbattimentoUn esemplare classificato pericolosoLa Provincia di Trento ha comunicato che la decisione si è resa necessaria a causa del comportamento del, giudicato pericoloso secondo le linee guida del Pacobace (Piano Interregionale per la Conservazione delBruno sulle Alpi Centro-Orientali).