Tragedia a Pieve di Soligo: Andrea Zordan trovato senza vita nel Bellunese

DI– Questa mattina, 1 dicembre, il corpo di, 40 anni, è stato ria Igne, in provincia di Belluno. La drammatica scoperta è avvenuta nelle acque del torrente Maè, nei pressi di un ponte tibetano, a pochi chilometri dal centro abitato. L’uomo, vicepresidente della Pro Loco didi, era scomparso ieri mattina, dopo aver partecipato alla sagra del Solighetto,lasciare alcuna comunicazione ai familiari.Secondo le prime ipotesi degli inquirenti, si tratterebbe di un gesto di autolesionismo, ma sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire le circostanze dell’accaduto. Il ritrovamento ha sconvolto la comunità locale, doveera conosciuto e stimato per il suo impegno nelle attività culturali e di promozione del territorio.