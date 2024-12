Oasport.it - Sport invernali oggi in tv: orari domenica 1° dicembre, calendario gare, streaming

1°, saranno di scena diversi: gara di Coppa del Mondo per lo sci alpino, con lo slalom femminile di Killington, tappa di Coppa del Mondo di speed skating di Pechino, in Cina, e per le specialità dello sci nordico Coppa del Mondo a Ruka.A Killington, negli Stati Uniti, proseguirà la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino per le donne: in programma lo slalom speciale, con la gara femminile che prevede la prima manche alle ore 16.00 italiane e la seconda run alle ore 19.00.Terza ed ultima giornata diper lo speed skating nella seconda tappa della Coppa del Mondo. A Pechino, in Cina, ultima giornata di finali dopo il secondo posto di ieri di Davide Ghiotto sui 5000 maschili: fari puntati per l’Italia sulle mass start.Guarda la Coppa del Mondo di sci alpino su DAZN.