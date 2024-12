Lapresse.it - Siria, deputato siriano Alshami: “Situazione ad Aleppo molto grave, l’Onu ci aiuti”

“La. Abbiamo bisogno dell’aiuto delle Nazioni Unite, degli Usa e di tutte le nazioni che possono darci una mano a fare in modo che le persone possano lasciare”. L’appello arriva da Anass Mohamed, membro del parlamentono, che daha testimoniato a LaPresse l’attualenella città presa d’assalto dai ribelli.“In questo momento laè veramente brutta. I miliziani dei tre gruppi ribelli hanno preso il controllo della città, a parte le zone dove ci sono le forze curde e dove ci sono stati altri combattimenti. Molte persone sono riuscite a scappare danei giorni scorsi, ma ora non è più possibile né uscire né entrare dalla città. Questo è un grosso problema”, ha affermato. I residenti dinon possono lasciare la città e si trovano sotto i bombardamenti, ha spiegato il parlamentareno, che ha subìto in prima persona le conseguenze dei bombardamenti dopo che anche la sua abitazione è stata colpita e ha mostrato le immagini in un video su Facebook: “I bombardamenti aerei continuano.