Serie D Ancona vince convince e sale in classifica | a Notaresco 0-1

Altro successo per Boccardi e compagni che firma una minipositiva di tre vittorie consecutive dopo quelle contro Atletico Ascoli e Roma City. Un periodo di crescita per i dorici che come obiettivo hanno quello di dare continuità. Prima rete per l’under Amadori, suo il gol dei tre punti di giornata, 1 dicembre 2024 – L’centra la terza vittoria consecutiva al Savini di, quarta nel suo complesso, e consolida la.Una buona prova di carattere a meritare i tre punti con una squadra propositiva e aggressiva quanto basta grazie anche alla prima rete stagionale dell’attaccante scuola Cesena Nicolò Amadori. Inoltre la granitica difesa di Codromaz e compagni a supportare e dare sicurezza al giovane Bellucci in porta, fanno il resto per lasciarsi alle spalle anche gli abruzzesi di mister Evangelisti, fermi a fondoa 11 punti.