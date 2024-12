Lanazione.it - Scende la neve in piazza. E poi il concerto natalizio

Leggi su Lanazione.it

Oggi, domenica primo dicembre, ci sono iniziative nel centro di Agliana e nella frazione della Ferruccia. L’associazione culturale Centro Agliana (composta da commercianti), in collaborazione con l’associazione Lenza Aglianese e con il patrocinio del Comune, ripropone "Agliana in castagna" evento che era stato programmato per il 17 novembre e poi rinviato a causa della pioggia. Dalle 9 alle 19, il centro di Agliana, inGramsci e via Matteotti, sarà animato da mercatini, stand con specialità di stagione e negozi aperti. L’associazione Centro Agliana, della quale fanno parte nove esercenti che hanno i loro negozi inGramsci e nei tratti più vicini alladi via Matteotti e via Roma, ha lo scopo di riportare nuova vita nel cuore di Agliana. Gli aderenti all’associazione ringraziano tutte le attività, di vari settori e ubicate anche fuori dal centro aglianese, che credono nelle loro iniziative e le sostengono.