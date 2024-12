Metropolitanmagazine.it - Rosita Celentano e l’amore per il suo ex Jovanotti

Quando i due si incontranoha una ventina d’anni (è nata nel 1965) e lui è un giovane rapper scanzonato. Che però successivamente evolverà la carriera nel cantautorato, diventando un punto di riferimento intellettuale per molti. Stiamo parlando di Lorenzo Cherubini, in arte. Una delle figure più di spicco nella musica degli anni 90 e primi 2000 nel panorama artistico italiano.per un periodo ha tentato di emulare i genitori cercando di spiccare anche lei nella musica, ma non ha riscosso molto successo.Ma in quel periodo Lorenzo esono giovani e molto uniti. I due, in quel periodo, erano molto uniti. Jova la volle anche nel videoclip di “La mia moto”, nel 1989. La loro storia d’amore, bellissima, però si rivelerà un amore giovanile. Entrambi prenderanno strade totalmente diverse e altrettanto felici nel corso degli anni.