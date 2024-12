Real Sociedad | Oyarzabal un cannoniere storico centenario

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-01 23:09:41 Notizia fresca fresca direttamente dai nostri cugini spagnoli. Marca, massima autorità sportiva in quel di Spagna, riporta quanto segue:Mikelha segnato ieri contro il Betis il suo centesimo gol con ilLa società, diventando la ottavo calciatore a riuscirci in tutta la storia e rimanendo molto vicino alla top 5 storicavisto che Paco Bienzobas e Darko Kovacevic condividono il quinto posto con 107 gol. Tra quei cento, quello che ha fattoanche da undici metri, nella finale di coppa contro l’Athletic, che nel 2021 ha regalato il titolo all’entità gipuzkoana 34 anni dopo.ha festeggiato il nono anniversario del suo debutto in Primera poco più di un mese fa. division, il 25 ottobre 2015 in uno 0-4 contro il Levante, iniziando a entrare nelle formazioni poco dopo, dopo la sostituzione di David Moyes con Eusebio Sacristán, e segnando il suo primo gol nell’élite l’8 febbraio 2016nella sconfitta per 0-5 dell’Espanyol.