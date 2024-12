Ilveggente.it - Premier League, pronostici tredicesima giornata: partite domenica ore 14:30

Leggi su Ilveggente.it

, in programma tre sfide interessanti prima del big match tra Liverpool e Manchester City: in campo Chelsea, Manchester United e Tottenham. Prima del piatto forte di, l’atteso big match tra Liverpool e Manchester City, sono in programma tre sfide interessanti, che riguardano la parte alta della classifica dellama non solo. Treche si giocheranno in contemporanea (ore 14:30) e che faranno da “antipasto” in vista della gara di Anfield.ore 14:30 (Ansa) – Ilveggente.itProtagoniste Chelsea, Tottenham e Manchester United, tutte impegnate giovedì scorso tra Conference ed Europa. I Blues di Enzo Maresca non hanno avuto problemi a prendersi i 3 punti nella trasferta di Heidenheim (0-2) nonostante siano scesi in campo con una formazione infarcita di seconde linee: vittoria e clean sheet in terra teutonica per i londinesi, a punteggio pieno nella terza manifestazione continentale.