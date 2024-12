Metropolitanmagazine.it - Oroscopo di Paolo Fox per oggi, domenica 1 dicembre: Vergine ancora inquieto, tanta forza per Sagittario

Ecco l’diFox per2024. Le stelle vi accompagnano verso un fine settimana che promette novità e riflessioni. La Luna ininaugura un mese di maggiorper il segno, ma anche per la Bilancia che, insieme all’Acquario, avranno una bella Venere tra qualche giorno. Lapotrebbe essere “galeotta” per il Capricorno. Ogni segno potrà sfruttare al meglio l’energia della giornata per amore, lavoro e benessere.diFox, per2024, segno per segnoArieteCari Ariete, in questo momento avete la necessità di mettere a posto alcune questioni fondamentali che riguardano il vostro lavoro ma non solo. Dal 7inizierà una fase di grande recupero anche a livello emotivo. Già daavrete stelle interessanti che vi indurranno a mettere da parte le polemiche e a porre in primo piano il divertimento e la voglia di stare insieme agli altri.