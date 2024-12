Ilgiorno.it - Monza, la vergogna dell’ex Macello: ormai di notte entra chiunque. Stavolta hanno fatto una festa

Leggi su Ilgiorno.it

– Non trova pace la sede del Cral del Comune diall’ex(nella foto). Sabatoscorso si è registrata l’ennesima incursione nell’area di via Procaccini di proprietà comunale, che continua a essere facile preda di visitatori non meglio identificati. L’ultimo episodio registrato parla di un bivacco all’aperto con tanto di tavolo e di sedie messe attorno per la consumazione di una cena completa di cibo e birre, i cui cartoni sono stati lasciati sul luogo. Nel recente passato le inattese visite non sono state solo per momenti di ristoro. Più volte sono passati ladri rubando il rame e facendo danni all’edificio, altre volte si sono registrati visitatori che poco civilmentelasciato come ricordo i propri bisogni fisiologici. Insomma passa il tempo, ma la sede comunale di via Procaccini in cui è attivo il Cral, continua a essere soggetta a scorribande notturne.