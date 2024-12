Ilfattoquotidiano.it - Montanari sul Nove: “Landini sulla rivolta sociale? Il governo strumentalizza quelle parole quasi sperando di vedere la violenza nelle piazze”

“Ledinon solo non sono violente, ma sono felice che le dica perché questo è quello che ci si aspetta dalla parte del Paese che ha interesse a cambiare in nome dell’eguaglianza e della giustizia”. Così Tomaso, ospite di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi in onda su, ha commentato una dichiarazione del segretario della Cgil, che nel giorno dell’altissima affluenza allo sciopero generale ha detto: “Noi vogliamore come un guanto questo Paese. E laper noi significa proprio dire che ognuno di noi non deve voltarsi dall’altra parte di fronte alle ingiustizie. Anzi deve passare l’idea che il problema mio è il problema di tutti e che solo mettendoci insieme possiamo cambiare questa situazione”.