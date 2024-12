Ilnapolista.it - McTominay è ovunque, giocatore che per chi capisce di calcio

Ma quant'è forte McTominay, formidabile. A fine match ha toccato appena quattro palloni meno di Lobotka: 64 versus 68. Ma, non ce ne voglia lo slovacco, è stato più decisivo. E non solo per il gol. McTominay è stato sempre nel cuore dell'azione. Sempre. Sia in fase difensiva sia in fase offensiva. Ha recuperato palloni importanti e ha sempre fatto ripartire l'azione. Sembra non stancarsi mai. Ha una calamita che lo attrae verso il pallone. Ha intelligenza calcistica. Sa dove si sviluppa l'azione. E non sbaglia quasi mai il tempo. Calciatore totale. Tuttocampista, direbbero quelli che amano questo termine. Non si ferma mai. Perde pochissimi palloni. Alza la testa, sa quasi sempre dove indirizzare il pallone. E fa sentire il suo fisico.