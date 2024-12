Ilnapolista.it - L’ex guardia del corpo di Schumacher avrebbe cercato di estorcere 12 milioni alla famiglia del pilota

Il Mail pubblica oggi nuovi straordinari dettagli di un presunto ricatto per12,5di sterlinedi Michaelda parte di un ex aiutante.L’aiutante ha minacciato di rendere note delle foto altamente personali deltedesco che da 11 anni, dal catastrofico incidente sugli sci, vive in tutta riservatezza circondato dsola.Leggi anche:, dieci anni dopo: i soccorsi non si resero conto della gravità della situazioneUno degli uomini che la moglie Corinna ha fatto accederecerchia ristretta di fiducia dellaper aiutare è stata ladeldi 53 anni di suo marito Markus Fritsche. Per anni non hanno avuto dubbi sulla lealtà di Fritsche che ha avuto accesso agli aspetti più intimi delle procedure mediche.