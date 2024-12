Ilfattoquotidiano.it - Le commoventi parole di Kate Middleton dopo il cancro: “A Natale rallentiamo, troviamo spazio per le cose profonde. Tutti abbiamo qualcosa da offrire agli altri”

“Ilè uno dei miei periodi preferiti dell’anno. È un momento di celebrazione e gioia, ma ci offre anche l’opportunità di rallentare e di riflettere sullepiùche ci connettono”: queste ledi, scritte in una lettera che è stata condivisa sul profilo Instagram ufficiale del principe e della principessa del Galles.La missiva è indirizzataospiti del concerto ditradizionalmente organizzato dalla principessa ma non solo: le suesono peril difficile anno in cuiha affrontato il, il suo scritto punta a sottolineare l’importanza dell’empatia. Il 6 dicembre l’evento natalizio della royal family sarà trasmesso in diretta televisiva dall’Abbazia di Westminster.“È quando ci fermiamo e ci allontaniamo dalle pressioni della vita quotidiana cheloper vivere con il cuore aperto, con amore, gentilezza e perdono, proprio ciò che rappresenta lo spirito natalizio”, ledi