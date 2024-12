Ilgiorno.it - Le bancarelle i poliziotti e una lezione

Crippa La scena avviene in uno dei mercatini del centro di Monza “stipati” da decorazioni natalizie, luci, leccornie e famigliole a caccia di regali, fra un giro di giostra e il nasino all’insù di un bambino verso gli alberi di Natale. C’è anche un uomo, non sappiamo che problemi di salute possa avere, ma arranca con le sue stampelle, si vede lontano un miglio che non ce la fa più, la gamba trema, e allora si siede sconfortato su un marciapiede, senza riuscire più ad alzarsi, almeno da solo. E allora accade. Alcuni passanti si fermano a chiedergli se abbia bisogno di qualcosa, se è possibile alleviare le sue fatiche in qualche maniera. Lui racconta qualcosa, spiega che deve solo fare una commissione, ha un debito da saldare a una delle, un pacco da ritirare, ma oggi le sue gambe malconce gli hanno detto male.