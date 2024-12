Dailymilan.it - La nebbia di San Siro nasconde un buon Milan stile derby…

Ladi Sanunderby,Santiago Bernabeu. Ma di fronte ricordiamo c’era l’Empoli di D’Aversa.“E lache bellessa, la va giò per i pulmun”. È davvero il caso di cantarla, la strofa della celebre canzone meneghina di Giovanni D’Anzi ,per celebrare il netto successo delsull’Empoli. Ci voleva quella atmosfera d’antan del “nebiun” anni sessanta, che avvolgeva Sansabato sera, per vedere finalmente il Diavolo ritrovare una prova convincente.Sicuro di sé, senza sbavature, attento in difesa. Una vittoria modello derby e Real Madrid, nella speranza che adesso questo tipo di prestazioni possano diventare continue, lasciandosi cosi alle spalle quella discontinuità di risultati, dovuta spesso a imprecisioni o poca concentrazione, che finora ha contraddistinto la stagione altalenante della formazione rossonera.