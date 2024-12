Thesocialpost.it - Incendio in un condominio, evacuazione totale. E vigili del fuoco rianimano anche un gatto…

Monza – Momenti di tensione ieri sera, 30 novembre, in via Monte Ortigara. Intorno alle 20.30, unsi è sviluppato all’interno di una cucina di un appartamento, partendo dai pensili. L’intervento immediato deidelha permesso di contenere le fiamme, evitando che si propagassero ad altre abitazioni, ma è stato necessario evacuare l’interoper motivi di sicurezza.All’interno dell’appartamento non erano presenti persone, ma i soccorritori hanno trovato un gatto privo di sensi, a causa dell’inalazione dei fumi tossici. L’animale è stato immediatamente portato in un ambiente sicuro, dove idelgli hanno somministrato ossigeno. Dopo lunghi minuti di apprensione, il gatto ha ripreso conoscenza ed è stato riconsegnato alla proprietaria per ulteriori cure.