Inter-news.it - Gosens sfida l’Inter: «Loro sono i favoriti. Noi dobbiamo conservare questo»

Leggi su Inter-news.it

Robinsi è pronunciato sul match tra la Fiorentina e la sua ex squadra,, quando manca poco all’inizio dello scontro al vertice. Queste le sue parole.LE DICHIARAZIONI – Robinè pronto are, per la prima volta dal suo addio,di Simone Inzaghi. Con i nerazzurri l’esterno tedesco non ha trovato la fortuna sperata, anche a causa degli infortuni che ne hanno più volte limitato il percorso di adattamento al club nerazzurro. Rispetto al match contro quelli che detengono il titolo,si è espresso in questi termini a TNT Sports: «è la squadra più completa che abbiamo in Serie A. Hanno giocato insieme per tanti anni, hanno lo stesso allenatore, hanno integrato due o tre giocatori nuovi di un livello incredibilmente alto. Per me restano i, anche perché ho giocato con la maggior parte dei ragazzi lì e so quantobravi».