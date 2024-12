Ilrestodelcarlino.it - Enea Righi, "Una navetta per gli spostamenti"

Per il terzo anno la governance di Arte Fiera vede affiancati Simone Menegoi nel ruolo di direttore Artistico ed(in scadenza nel 2025) in quello di direttore operativo, con contatti diretti con collezionisti e vip. Da questa ’combo’ nacque la scelta di riportare la fiera nei suoi padiglioni storici, il 25 e 26, riconfermati per il 2025. Qual è la sua scommessa per Arte Fiera nel 2025? "Quella di migliorare ancora i servizi. Negli ultimi due anni li abbiamo migliorati molto, ora dovremo fare meglio sui servizi di ristorazione, reception, per i collezionisti e sulla movimentazione". Un anno fa, con la soddisfazione di aver portato i visitatori a oltre 50.000, lei disse però che c’erano problemi coi trasporti, i collezionisti non trovavano i taxi. Inoltre gli imprenditori si lamentarono perché c’erano camere mediocri a prezzi altissimi.