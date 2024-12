Ilrestodelcarlino.it - Coppia in vetta: Montemarciano e Castelfrettese non sbagliano

In testa al girone B di Prima Categoria torna la. Nel C la Passatempese non sbaglia in casa. Prima Categoria, 11esima giornata. Girone B. Castelbellino-Borghetto 2-0, Castelleonese-Borgo Minonna 0-1, Fc Osimo-Filottranese 0-0, Labor-0-3, Ostra-Olimpia Marzocca 0-0, Pietralacroce-1-4, Real Cameranese-Staffolo 3-1, Sampaolese-San Biagio 1-1. Classifica:25; Olimpia Marzocca 24; Ostra 22; Real Cameranese, Fc Osimo e Borgo Minonna 17; Filottranese 16; Borghetto 15; San Biagio 10; Castelbellino, Castelleonese, Sampaolese e Pietralacroce 9; Labor 7; Staffolo 6. Prossimo turno: Borghetto-Ostra, Borgo Minonna-Sampaolese,-Fc Osimo, Filottranese-Real Cameranese,-Labor, Olimpia Marzocca-Pietralacroce, San Biagio-Castelbellino, Staffolo-Castelleonese.