Quotidiano.net - Conti, a Sanremo cast variegato, brani riempiranno classifiche

Leggi su Quotidiano.net

"Devo ringraziare i cantanti, le case discografiche, sia le major che le indipendenti, i produttori che sono tantissimi e gli autori della canzoni che mi hanno messo veramente in difficoltà, tant'è che abbiamo portato i protagonisti a 30 e magari altri 10 avrebbero comunque meritato di essere tra questi 30, ho fatto una scelta", spiega Carloal Tg1 annunciando i nomi dei Big in gara a2025. A giudizio del direttore artistico, si tratta di "unparticolarmente: naturalmente contano le canzoni, ma già dai nomi si comincia a delineare questo bouquet musicale, come sarà composto. C'è un po' di tutto, tanti sapori: la musica italiana sta andando fortissimo grazie ai ragazzi, ai più giovani che amano soprattutto la musica italiana, a differenza di quanto accadeva fino a qualche anno fa".