Conte svela il mistero del pizzino a Spinazzola durante Torino-Napoli

Nel finale di, il tecnico azzurro ha inviato istruzioni specifiche attraverso l’esterno per contrastare le mosse di Vanoli. Un episodio curioso ha caratterizzato gli ultimi minuti di. Antonioha affidato un misterioso biglietto a Leonardo, subentrato a Matteo Politano, per trasmettere indicazioni tattiche alla squadra. Il “” è poi passato nelle mani di Andrè-Frank Zambo Anguissa, figura chiave negli equilibri azzurri.Intervistato da DAZN nel post partita, il tecnico salentino ha spiegato la sua mossa: “Bisogna stare attenti ai dettagli per portare a casa risultati del genere. Con ilche si è disposto con due attaccanti, potevano nascere delle difficoltà. Ho voluto mandare istruzioni precise attraversoper essere più tranquillo”.